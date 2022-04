वजीरपुर के व्यापारी पर फायरिंग के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग



-अग्रवाल समाज ने सौंपा एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

करौली Published: April 26, 2022 11:44:11 pm



हिण्डौनसिटी. गंगापुरसिटी के वजीरपुर कस्बे में दो दिन पहले बदमाशों द्वारा व्यापारी पर की गई फायरिंग की घटना के विरोध में मंगलवार को शहर के अग्रवाल समाज के लोगों ने तहसील में प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम अनूप सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई।

अग्रवाल समाज समिति के बैनरतले एकत्रित हुए समाज के लोगों ने पीडि़त परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। समिति के महामंत्री डॉ आंनद अग्रवाल ने बताया कि पिछले कई माह से वजीरपुर कस्बे में बदमाशों द्वारा अग्रवाल समाज के लोगों से अवैध वसूली का गंदा खेल खेला जा रहा है। मांगें नही मानने पर व्यापारियों के साथ मारपीट की जाती है। दो दिन पहले बदमाशों द्वारा संतोष अग्रवाल उर्फ गुजराती पर फायरिंग कर घायल कर दिया। तथा जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। समिति के अध्यक्ष प्रकाश खेडिय़ा ने बताया कि अगर प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई तो इसके विरोध में समाज रणनीति तैयार कर आंदोलन करेगा। इस मौके पर अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष रामदयाल पटवारी, तहसील अध्यक्ष ओपी मंगल, महामंत्री रविन्द्र जैतवाल, गिर्राज मित्तल, रामचरण चुरारी, विकास गुप्ता, बनबारी धोलेटा, बंटी जिंदल, मुकेश खंडीप, अंकुर गोयल, पंकज सर्राफ, रिंकू मंगल, अरविंद सिंघल, चिमन गोयल, राजेश सिंघल मौजूद रहे।

झारेड़ा के एडवोकेट सत्यप्रकाश बने दिल्ली हाईकोर्ट में शपथ आयुक्त

हिण्डौनसिटी. क्षेत्र के झारेडा़ गांव निवासी एडवोकेट सत्य प्रकाश मीणा को दिल्ली उच्च न्यायालय में शपथ आयुक्त (ओथ कमिश्नर) नियुक्त किया गया है। दिल्ली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एनसी शर्मा ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया।

एडवोकेट मीणा झारेडा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच तथा सीबीआई के पूर्व विधि सलाहकार मदन गोपाल मीणा के पुत्र हैं। वे पहले अधिवक्ता हैं, जो दिल्ली हाईकोर्ट में शपथ आयुक्त बने हैं। पढ़ना जारी रखे

