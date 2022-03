पाली में दलित युवक की हत्या के विरोध में सूरौठ में प्रदर्शन

Demonstration in Surath against the murder of Dalit youth in Pali

-आरोपियों को फांसी की सजा व मृतक के परिजनों को मुआवजा और हथियार का लाइसेन्स दिलाने की मांग

करौली Published: March 23, 2022 11:14:18 pm

हिण्डौनसिटी. पाली जिले के बाली में एक सप्ताह पूर्व दलित युवक की चाकुओं से गोदकर की गई हत्या के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा, मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा एवं हथियार का लाइसेंस मुहैया कराने की मांग को लेकर बुधवार को भीम आर्मी एवं दलित समाज के लोगों ने सूरौठ तहसील में प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम कर तहसीलदार धर्मसिंह जाटव को ज्ञापन सौंप जल्द कार्रवाई की मांग की।

पाली में दलित युवक की हत्या के विरोध में सूरौठ में प्रदर्शन



ज्ञापन में बताया कि 15 मार्च को दलित समाज के हेल्थ वर्कर जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने को लेकर राजपुरोहित समाज के दो युवकों ने हत्या कर दी। मामले को फास्ट्रेक कोर्ट में चलाकर आरोपियों को फांसी की सजा सुनाने एवं मृतक के परिवारजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने, हथियार का लाइसेंस दिलाने तथा पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई। उन्होंने दौसा जिले के बांदीकुई में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष जोरवाल को बेवजह पुलिस द्वारा पकड़े जाने की निंदा की। इस दौरान भीम आर्मी के सूरौठ तहसील प्रभारी नरेंद्र जाटव, देशराज जाटव, महेश, पुष्पक जाटव, सत्येंद्र जाटव, अनिल जेडिय़ा, रामबाबू, राजेश कुमार, योगेश कुमार, हरी लाल, गुमान सिंह आदि मौजूद रहे।

अवैध शराब बेचते युवक को किया गिरफ्तार. सदर थाना पुलिस की कार्रवाई हिण्डौनसिटी. सदर थाना पुलिस ने बुधवार को अवैध शराब बेचते एक युवक को गिरतार कर देशी शराब के 52 पव्वे जब्त किए हैं।

थानाप्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि आरोपी मेड़कापुरा निवासी भरतू उर्फ भरतलाल मीणा है। जो फैलीपुरा मोड़ पर आम रास्ते में अवैध रुप से शराब बेच रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर 52 पव्वे जब्त कर लिए।

