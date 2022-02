पानी के लिए परिवार के साथ तहसील कार्यालय में किया प्रदर्शन

एसडीएम को ज्ञापन सौंप पेयजल समस्या के समाधान की मांग

करौली Updated: February 05, 2022 12:00:52 am

हिण्डौनसिटी. शहर के वार्ड 38 के बाशिन्दों ने शुक्रवार को पानी की मांग को लेकर परिवार समेत तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। साथ ही भाजपा नेता शीला चंदन की अगुवाई एसडीएम अनूप सिंह को ज्ञापन सौंपकर पेयजल समस्या के समाधान की मांग की।

भाजपा नेता शीला चंदन,नेता प्रतिपक्ष दिनेश चंद सैनी व पार्षद दीपक धाकड़ ने बताया कि नगरपरिषद क्षेत्र के वार्ड 38 स्थित हनुमान टॉकीज, पीलू वाली मस्जिद इलाके में लबे समय से पेयजल किल्लत से लोग परेशान हैं। शहरी पुनर्गठित योजना व अमृत जन योजना के तहत करोडों रुपए खर्च करने के उपरांत लोगों को नलों के जरिए पानी नहीं मिल रहा।

आरोप लै कि कई बार जलदाय विभाग के अभियंताओं को समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। पेयजल किल्लत से परेशान वार्डवासी पत्नी और बच्चों के साथ उपखण्ड कार्यालय पहुंच गए। जहां पहले तो उन्होंने अभियंताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर मनमानी के आरोप लगाए।

बाद में एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर समस्या समाधान की मांग की गई। लोगों ने जल्द समस्या का निराकरण नहीं होने पर चक्काजाम कर धरना प्रदर्शन की चेंतावनी दी। इस दौरान रमन डागुर, विजय पांडे, सिया धाकड़, जीतू अग्रवाल, सतपाल चौधरी, विजय जाटव आदि लोग मौजूद रहे।



हेलीकॉप्टर से होगी बेटी की विदाई

सूरौठ. समीप के गांव बाईजट्ट में रविवार को विवाह समारोह में बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से होगी। इसके लिए जिला प्रशासन की अनुमति के बाद गांव में हेलीकॉप्टर उतरने के लिए तैयारियां की जा रही हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार को गांव निवासी सुरेश शेरवाल की पुत्री प्रियंका की शादी दौसा जिले के गांव शीशवाड़ा निवासी बॉससिंस देसवाल के पुत्र दिनेश के साथ होगी। विवाह के बाद वर पक्ष दुल्हन को हेलीकॉप्टर लेकर जाएगा।

