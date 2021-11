तैयारियों के बावजूद मिला बिगड़ा हाल, डीआरएम हुए नाराज

Despite the preparations, the condition was disturbed, the DRM got angry

कोटा मंडल के डीआरएम ने किया श्रीमहावीरजी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण

करौली Published: November 28, 2021 12:01:21 am

तैयारियों के बावजूद मिला बिगड़ा हाल, डीआरएम हुए नाराज

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें