सामाजिक एकता से संभव होगा विकास

Development will be possible through social unity

फुलवाड़ा में हुई 360 गांव के जाटव समाज की महापंचायत

करौली Updated: March 21, 2022 11:06:46 pm

हिण्डौनसिटी. जाटव समाज की महापंचायत फुलवाड़ा गांव में हुई। जिसमें वक्ताओं ने सामाजिक एकता और अखण्डता बनाए रखने की बात कही। जिला जाटव समाज सुधार समिति (करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा के 360 गांव) के अध्यक्ष के निर्वाचन से लेकर विभिन्न मद्दों पर मंथन के लिए बुलाई गई पंचायत में जाटव छात्रावास एवं कबीर मंदिर प्रन्यास हिण्डौन के ट्रस्ट के 17 सदस्यों द्वारा इस्तीफा देने की घोषणा की गई।

सामाजिक एकता से संभव होगा विकास

साथ ही अखिल राजस्थान राज्य जाटव महासमिति के गठन को निरस्त कर पूर्ववत जिला जाटव समाज सुधार समिति रखने का फैंसला सर्वसमति से लिया।

संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अबेडकर की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन से शुरु हुई महापंचायत में पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव ने कहा कि राजनीति से दूर रहकर सिर्फ समाज सेवा के लिए तत्पर रहने वाले व्यक्ति को ही जिला जाटव समाज सुधार समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाना चाहिए। जिससे समाज के अंदर राजनीति व द्वेषता बीज उत्पन्न नहीं हो, और सामाजिक एकता व अखण्डता बनी रहे।

पंचायत समिति प्रधान विनोद कुमार जाटव ने विधायक कोष से स्वीकृत राशि से छात्रावास का पुर्ननिर्माण कराए जाने व सामाजिक एकता बनाने की बात कही। समाजसेवी डॉ. राकेश करसोलिया ने सामाजिक जाजम पर राजनैतिक रंजिशों को भुलाकर समाजोत्थान व कुरीतियों के उन्मूलन पर जोर दिया। सेवानिवृत जिला शिक्षा अधिकारी व निर्वाचन अधिकारी रहे ताराचंद जाटव ने समिति के अध्यक्ष के दो चुनावों में हुई आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुति किया। जिसकी ऑडिट के लिए कमेटी गठित करने का निर्णय सर्व समति से लिया गया।

महापंचायत में सर्व साति से वैद्यानिक समिति के अध्यक्ष रामचरण वजीरपुर के कार्यकाल को आगामी आदेशों तक बढ़ाने, अखिल राजस्थान राज्य जाटव महासमिति व जिला जाटव सुधार समिति के बीच चल रहे न्यायिक प्रकरणों को वापस लेने का भी निर्णय लिए गए।

इस दौरान समाज सेवी हट्टीराम ठेकेदार, रामचरण खुरसटपुरा, पूरनमल जाटव, नेमीचंद जाटव, रिन्कू खेडीहैवत, संतराम वर्मा, देशराज जाटव, सुगरलाल, अनिल जेडिया, विशाल मधुराज, अनीता जाटव, मीना जाटव, हरिओम ठेकेदार, श्रीलाल, हरिचरण जहाजिया, शिवचरण जाटव, सोहनलाल यादव, एडवोकेट शांति लाल करसोलिया, भरतलाल जाटव, बाबूलाल बंशीवाल, सुआलाल जाटव, टीकमचंद रीझवास समेत सैंकडों लोग मौजूद रहे।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें