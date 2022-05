विकास को लगेंगे पंख, अब नादौती में खुलेगा रीको औद्योगिक क्षेत्र

Development will take wings, now Rico industrial area will open in Nadauti

रीको अधिकारियों ने भूमि उपयुक्तता के लिए किया निरीक्षण

सपोटरा, टोडाभीम व मण्डरायल में भी चिह्नित स्थानों को देखा

करौली Updated: May 10, 2022 11:29:13 am

हिण्डौनसिटी.

डांग क्षेत्र के करौली जिले में अब औद्योगिक विकास को पंख लगेंगे। हिण्डौन में दूसरे रीको औद्योगिक क्षेत्र की तैयारियों के बाद अब नादौती में भी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना की जाएगी। इसके लिए गत दिनों रीको के जयपुर मुख्यालय से आए अधिकारियों ने दल ने गांव आंधिया खेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिह्नित की गई भूमि का उपयुक्तता के लिए निरीक्षण किया।

विकास को लगेंगे पंख, अब नादौती में खुलेगा रीको औद्योगिक क्षेत्र

साथ ही जिले में तीन अन्य उपखण्ड मुख्यालयों पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए रीको के अधिकारियों ने प्रस्तावित स्थानों का निरीक्षण कर रीको के सलाहकार (इंफ्रा) को रिपोर्ट सौपी है। भूमि अवाप्ति व आवंटन प्रक्रिया की गति ठीक रही तो जल्द ही हिण्डौन में खेडीशीश सहित जिले के पांच उपखण्ड मुख्यालयों पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो जाएंगे।

प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में उपखण्ड मुख्यालयों पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की औद्योगिक नीति तय की थी। इसके तहत करौली के जिले में औद्योगिक क्षेत्र रहित उपखण्ड मुख्यालयों पर रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना की कवायद शुरू की गई। रीको के हिण्डौन क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने नादौती, सपोटरा, टोडाभीम, मण्डरायल में भूमि चिह्नित कर जयपुर मुख्यालय प्रस्ताव भिजवाए थे। गत दिनों रीको के सलाहकार (इंफ्रा) द्वारा गठित रीको व राजस्व विभाग के अधिकारियों की छह सदस्यीय टीम ने नादौती, टोडाभीम, सपोटरा व मण्डरायल उपखण्ड क्षेत्र में रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए चिह्नित भूमियों की उपयुक्तता का निरीक्षण किया। जिसे मुख्यालय पर उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। रीको के क्षेत्रीय अधिकारियों की मानें तो निरीक्षण रिपोर्टों की सकारात्मक होने से अब जल्द ही भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। नादौती में आंधियाखेड़ा में बनेगी औद्योगिक क्षेत्र-

टोडाभीम विधानसभा के नादौती उपखण्ड में गांव आंधिया खेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसके लिए रीको ने 13.76 हैक्टेयर भूमि चिह्नित कर प्रस्तावित की है। रीको मुख्यालय जयपुर से आए अधिकारियों के दल में शामिल रीको उपायुक्त सुमन पंवार,नादौती उपखण्ड अधिकारी नरेंद्र कुमार मीणा, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीणा, सवाई माधोपुर रीको क्षेत्रीय प्रबंधक जीएस मीणा, हिण्डौन रीको क्षेत्रीय प्रबंधक एमएसी मीणा, जयपुर रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक(सिविल) सुमित चौधरी ने भूमि का निरीक्षण किया। नादौती-गुढाचंद्रजी मार्ग से 6 किलोमीटर व जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से 40 महज 40 किलोमीटर दूर होने से चिह्नित भूमि को उद्योग लगाने के लिए उपयुक्त बताया गया है। एग्रो आधारित व सूक्ष्म उद्योग लगेंगे

रीको आधिकारियों के अनुसार नादौती उपखण्ड के आंधिया खेड़ा में एग्रो आधारित , लघु व सूक्ष्य उद्योग लगाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा इंजीनियरिंग वक्र्स के उद्योग लगाए जाएंगे। इनका कहना है- प्रदेश में प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने हैं। इसके तहत रीको मुख्यालय से आए अधिकारियों ने गत दिनों हिण्डौन के आलावा चार स्थानों पर भी भूमि उपयुक्तता का निरीक्षण किया। जल्द ही भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।

महेश चंद मीणा, क्षेत्रीय प्रबंधक,

रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी.

फैक्ट फाइल जिले में हैं तीन औद्योगिक क्षेत्र

रीकोक्षेत्र .................भूखण्ड........... आवंटन ..............चालू

हिण्डौनसिटी. .................314 .................286 .....................283 करौली ...........................87.................... 84 ......................75 मासलपुर.......................... 46.................... 15 ....................- पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें