भक्तों की लगेगी कतार, 317 रोडवेज बसें पहुंचाएंगी मां कैला के दरबार

Devotees queue up, 317 roadways buses will deliver to Maa Kaila's darbarचार जिलों में बनेंगे छह मेला बस स्टैण्डप्रदेश के सभी आगारों से आएंगी रोडवेज बसेंकैलादेवी मेला 20 मार्च से होगा शुरू