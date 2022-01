ढोल की थाप पर नाची धन्नो, खूब लगाई दौड़

Dhanno danced on the beat of the drum, ran a lot

मकर संक्रांति पर पशु दौड़ मेला आयोजित

घोड़ी नृत्य रहा आकर्षण

करौली Published: January 14, 2022 11:55:19 pm

श्रीमहावीरजी./हिण्डौनसिटी.

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर ग्राम पंचायत अकबरपुर की ओर से मकर संक्रांति पशु दौड़ मेला आयोजित हुआ। जिसमें क्षेत्र के अश्वपालकों ने घोड़ी दौड़, घोड़ी नृत्य, साइकिल दौड़, पैदल दौड़ सहित अनेकों प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया।

अकबरपुर सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि मकर सक्रांति पर प्रतिवर्ष भरने वाले पशु दौड़ मेले में भारी संख्या में समीप के दर्जनों गांव के अश्व पालकों े भाग लिया। वहीं मुख्य आकर्षण रहे घोड़ी नृत्य को देखने के लिए ग्रामीणों की खूब भीड़ उमड़ी। घोड़ी के अलावा ऊंट ,बैल आदि की दौड़ हुई । घोड़ी नृत्य में हरवीर की घोड़ी प्रथम, रामराज की द्वितीय स्थान पर रही।

विद्यार्थी परिषद ने मनाया पतंगोत्सव, मकर संक्रान्ति पर उडाई पतंग, लडाए पेच हिण्डौनसिटी. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थानीय इकाई की ओर से शुक्रवार को मकर संक्रान्ति के त्यौहार पर वर्धमान नगर में पतंगोत्सव मनाया गया।

स्वामी विवेकानंद के जयंति के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे युवा पखवाड़े के तहत एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रुप से मकानों की छतों से पंतग उढाई। साथ ही आकाश में उडान भरती पतंगों के पेंच लडाए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने युवा उठो और जागो सहित विशेष प्रकार संदेश लिखी हुई पतंगे उड़ाई। आसपास के लोगों को भी पतंग वितरित की गई। नगर मंत्री योगेंद्र चौधरी ने पतंग से प्रेरणा लेकर करियर में ऊंचाइयों को छूने की बात कही। इस दौरान जिला सह संयोजक आलोक देशवाल, भूपेंद्र सिंह, अरविंद,आनंद, दीपेश आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

घुड़दौड़ में संजय की घोड़ी प्रथम व वीर सिंह पमडी की दूसरे स्थान पर रही। इसी प्रकार 100 मीटर पैदल दौड़ सुरेश व देवसिंह, 200 मीटर में वीर सिंह प्रथम रहे। रैफरी तेजसिंह पमडी व बिजेंद्र पटेल बिजेंद्र टूडय़ाना ने प्रतियोगिता सम्पन्न कराई। इस मौके पर नंगुराम पटेल ,दीपेश पमडी, उपप्रधान इन्द्राज गुर्जर सहित गांव के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

