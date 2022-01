बारुदी सुरंग फटने से हुए दिव्यांग,95 साल की उम्र में भी सैनिक जैसा जोश

घांटरा शेरपुर के नवलसिंह 71 वर्ष पहले बने सैनिक

1965 की लडाई में दिखाई बहादुरी

हिण्डौनसिटी. उम्र करीब 95 वर्ष। एक पैर से दिव्यांग, लेकिन जÓबा सेना के नए जवान का सा। सरहद पर दुश्मन की करतूतों को अखबारों में पढ़ कर उम्र के इस पड़ाव में भी सबक सिखाने के लिए जोश से चेहरा तमतमा उठता है। जो पराक्रम उन्होंने वर्ष 1965 में पाकिस्तान के साथ हुई पहली लडाई के दौरान दिखाया, उसकी यादें वृद्धावस्था में भी रगों में स्फूर्ति घोल रही हैं। हम बात कर रहे हैं टोडाभीम के गांव घांटरा शेरपुर निवासी पूर्व सैनिक नवलसिंह के गुर्जर की, जिनमें फौजी जÓबा आज भी नजर आता है।

हिण्डौनसिटी. पूर्व सैनिक नवल सिंह गुर्जर।

देश के संविधान लागू होने के एक वर्ष बाद वर्ष 1951 में नवल सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए। नवल सिंह बताते हैं कि वे भर्ती को राजपूत रेजीमेंंट फतेहगढ़ के में हुए थे। उस दौरान नई कुमाऊं रेजीमेंट रानीखेत की नव गठित यूनिट में तैनाती 14-कुमाऊं रेजीमेंट में रहीं। करीब एक दशक तक सरहद, पहाडी, ग्लेशियर और मैदानी इलाकों में तैनाती रहे। वर्ष 1965 में अप्रेल माह से पाकिस्तान से मुठभेड़ों से युद्ध की शुरुआत हो गई।

कश्मीर को लेकर हुए युद्ध में कुमाऊ रेजीमेंट को भी कश्मीर की बर्फीली पहाडियों, दर्रों व नलों में दुश्मन की फौज की घुसपैठ रोकने के लिए तैनात किया गया। करीब 5 माह में मुठभेडों का दौर रहा। सरहद में घुस दुश्मन द्वारा कायम किए बंकर पोस्ट को हर रोज सेना द्वारा बमों से नष्ट किया जाता था।

जहन में समायी पुरानी यादों के पन्नों के पलटते हुए नवल सिंह बताते हैं कि परस्पर सैन्य घुसपैठ रोकने के लिए भूमि में बारुदी सुरंग (लैंड माइन) बिछाई गई थी।उन्होंने सेना में लैंड माइन के निष्प्रभावी करने को प्रशिक्षण लिया हुआ था। इस दौरान एक लैंडमाइन के फटने से नवलसिंह बायां पैर जख्मी हो गया। साथी सैनिकों ने पोस्ट पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उधमपुर के अस्पताल में पहुंंचाया।

पुणे के सेना अस्पताल में उनका बायां पैर घुटने से काटना पड़ा। अस्पताल में भर्ती के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुशलक्षेम जानी और सिलाई मशीन भेंट की। बाद में कृतिम पैर के सहारे वे सेना मुख्यालय में सेवारत रहे। वहां उन्हें वेतन के साथ सैन्य दिव्यांगता पेंशन दी गई। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सरकार से दोहरी पेंशन मिलती है। जो करीब एक लाख रुपए मासिक से अधिक हैं।

पिता को बिना बताए हुए सेना में भर्ती-

नवलसिंह बताते हैं, कि उनके पिता ल्होरे राम गुर्जर भी राजपूत रेजीमेंट में फौजी थे। घरेलू समस्याओं की वजह से उन्हे घर लौटना पड़ा। ऐसे में वे वर्ष 1951 में परिजनों के बिना बताए ही सेना में भर्ती हो गए। चयनित पर वे परिजनों को रजामंद कर वे सरहद पर पहुंचे।



घर में है सैन्य अनुशासन- नवल सिंह के पुत्र करौली के उपजिला प्रमुख रहे साहबसिंह गुर्जर ने बताया कि घर में पूर्व सैनिक पिता का अनुशासन नियम चलता है। पिता के सैनिक होने से उनकी पढ़ाई भी कुमाऊं रेजीमेंट के मुख्यालय रानीखेत के सैनिक स्कूल में हुई। ऐसे में वे खुद भी सैनिक अनुशासन में रहे हैं। नवलसिंह ने कड़े अनुशासन से ही दो पोते प्रशांत सिंह व अशोक सिंह को चिकित्सक बनाया है।

