समर्थन केन्द्र पर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लगा रही किसानों को ‘बट्टा’

'Discount' to farmers putting purchase and sale cooperative society at the support center-1613 किसानों को छीजत के नाम पर लगाई 7 लाख 26 हजार की चपत