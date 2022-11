सब्जी विक्रेताओं में विवाद बरकरार,बाहर से सब्जियां लाकर करेंगे कारोबार

अ+ अ- करौलीPublished: Nov 11, 2022 10:38:33 pm Submitted by: Anil dattatrey

Dispute continues among vegetable vendors, will do business by bringing vegetables from outside

पुलिस ने वार्ता करवा किए सुलह के प्रयास, नहीं बनी बात

सब्जी मंडी में खुदरा दुकानें बंद रहने से 30 लाख का कारोबार रहा ठप

हिण्डौनसिटी. गोपाल सब्जी मंडी में थोक व फुटकर सब्जी विक्रेताओं के बीच लेनदेन को लेकर चल रहा विवाद शुक्रवार को भी बना रहा। सब्जी मंडी परिसर के करीब 70 फुटकर सब्जी विके्रतोंओं ने दुकानें बंद रखी। इससे सब्जी मंडी में करीब 30 लाख रुपए का कारोबार ठप रहा। पुलिस ने दोनों पक्षों में वार्ता करवा सुलह के ्रप्रयास किए, लेकिन बात नहीं बनी। खुदरा विक्रताओं ने थोक विक्रेताओं का बहिष्कार कर दूसरे शहरों से सब्जियां लाकर कारोबार करने का निर्णय लिया।

गुरुवार कोथोक सब्जी विके्रताओं के प्रशासन के पास पहुंचने पर दूसरे दिन शुक्रवार सुबह खुदरा विक्रेताओं ने थोक विक्रेताओं से सब्जियां नहीं खरीदी और विरोध में दुकानें नहीं खोली। ऐसे में खुदरा विक्र्रेताओं से ग्रामीण क्षेत्र से सब्जियां खरीदने आए दुकान व आम लोगों को बैरंग लौटना पड़ा। वहीं आढ़तों पर नीलामी के लिए आई सब्जियों की समय से बिक्री नहीं हो सकी। खुदरा विक्र्रेताओं के विरोध को भांप कर कई थोक विक्रे ताओं ने बाहर से सब्जियों की आवक के ऑर्डर पेडिंग कर दिए। ऐसे में जयपुर, आगरा व अलवर आदि शहरों की मंडियों से सब्जियों की गाडियोंं की आवक कम रही। हालांकि थोक विके्रताओं ने सब्जी मंडी के बाहर के खुदरा विक्रेताओं को सब्जियों का विक्रय यथावत रखा। इससे सब्जी मंडी में आम दिनों की तरह ताजी तरकारियां खरीदने पहुंचे लोगों ने दूसरे स्थानों से सब्जियां खरीदनी पड़ी।

पुलिस ने किए सुलह के प्रयास-

थोक सब्जी विक्रेताओं द्वारा शांति व्यवस्था के लिए एसडीएम के ज्ञापन सौंपने पर शुक्रवार सुबह सब्जी मंडी में विवाद की आशंका में सब्जी मंडी में पुलिस पहुंच गई। कोतवाली थाने के एएसआई दिनेश शर्मा ने सब्जी मंडी के थोक व खुदरा सब्जी विकेताओं के बीच समझाइस के प्रयास किए। लेकिन बकाया लेन देन के मामले में विवाद के चलते दोनों पक्ष रजामंद नहीं हुए।

दूसरे शहरों व सीधे किसान से लाएंगे सब्जियां-

थोक सब्जी विक्रेताओं से विवाद के चलते सब्जी मंडी के खुदरा दुकानदारों ने किसानों से सीधे व दूसरे शहरों से सब्जियां लाने का निर्णय लिया है। खुदरा सब्जी विक्रेता संघ के महामंत्री मोहनराज सैनी ने बताया कि शनिवार से दुकानें खोलेंगे, इसके लिए बयाना, करौली, गंगापुरसिटी व महवा की मंडियों से सब्जियां लाकर कारोबार करेंगे। गौरतलब है कि सब्जी मंडी में 70 खुदरा विक्रेता हैं। जो 25 थोक विके्रताओं से सब्जियां खरीदकर कारोबार करते हैं। इनका कहना है खुदरा सब्जी विक्रेताओं पर लाखों रुपए बकाया हंै। थोक विके्रताओं ने बकायादारों को सब्जी बेचना बंद कर दिया। बैठक में लिए निर्णय के अनुसार अब थोक विक्रेता भी खुदरा में सब्जी बेचेंगे।

