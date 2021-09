जिला चिकित्सालय की सौगात मिली, पर नहीं बढ़ी सुविधाएं

District hospital got gift, but facilities did not increase

-डेढ माह बाद भी स्वीकृत पदों पर नहीं हुआ पदस्थापन

हिण्डौन जिला चिकित्सालय में 64 पद रिक्त