जिला अस्पताल का तमगा, फिर भी नहीं होते टूटी हड्ड़ी के ऑपरेशन

District hospital's title, yet there are no broken bones operations

थियेटर में उपकरणों का अभाव, हर माह रैफर हो रहे 70 मरीज

करौली Published: February 07, 2022 11:21:49 pm

हिण्डौनसिटी. दांत हैं, मगर चने नहीं हैं। कुछ ऐसा ही हाल हंै हिण्डौन के जिला चिकित्सालय का। जहां दो-दो अस्थि रोग विशेषज्ञ चिकित्सक तो कार्यरत हैं, लेकिन टूटी हुई हड्डिय़ों के ऑपरेशन के लिए संसाधनों का अभाव है। यही वजह है कि हादसों में हड्डी टूटने पर भर्ती मरीजों को रैफर का दर्द झेलना पड़ रहा है। जिला स्तरीय तमगा प्राप्त चिकित्सालय से प्रति माह हड्ड़ी फ्रैक्चर के 60-70 रोगी ऑपरेशन के लिए रैफर हो रहे हैं।

जिला चिकित्सालय बनने पर लोगों को उम्मीद बंधी थी, कि अब गिरने-फिसलने व दुर्घटना में हड्ड़ी टूटने का स्थानीय स्तर पर ही उपचार हो सकेगा। लेकिन ऑपरेशन थियेटर में उपकरण का टोटा होने से रोगियों को राहत नहीं मिली। चिकित्सालय प्रति दिन औसतन 10-15 सडक दुर्घटना के केस आते हैं। इनमें 5-6 घायल हड्ड्ी टूटने के होते हैं।

ऑपरेशन के लिए थियेटर में फ्रैक्चर टेबल व सी-आर्म मशीन नहीं है। जिला चिकित्सालय में प्लेट व रॉड डाल ऑपरेशन से फ्रैक्चर हड्डी जोडऩे की सुविधा शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में प्रति दिन 4-5 घायलों को फ्रैक्चर हड्ड़ी के ऑपरेशन के लिए जयपुर, भरतपुर व अन्य अस्पतालों में रैफर होकर जाना पड़ता है। सामान्य तौर निजी क्षेत्र के अस्पतालों में हड्डी के फ्रैक्चर का ऑपरेशन करवाकर रॉड व प्लेट डलवाने में 30-35 हजार रुपए खर्च होते हैं। चिकित्सकों के अनुसार नई सी-आर्म मशीन की करीब 8-12 लाख रुपए व फ्रैक्चर टेबल की कीमत 2 से तीन लाख रुपए होती है।

8 माह से चिकित्सक, फिर भी रैफर -

अस्थिरोग सर्जन चिकित्सक विजय सिंह मीणा के पदस्थापन के 8 माह भी जिला चिकित्सालय में उपचार के अपेक्षित उपकरण मुहैया नहीं कराए गए हैं। ऐसे में अस्थिरोग विशेषज्ञ द्वारा ऑपरेशन की जरुरत वाले रोगियों को सामान्य उपचार कर उ''ाीकृत चिकित्सा संस्थान में जाने का परामर्श दिया जाता है। डॉ. मीणा ने बताया कि अस्पताल में 8 माह में हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन नहीं कर सके हैं। इससे उनका ऑपरेशन का कार्याभ्यास (प्रैक्टिस) भी प्रभावित हो रहा है।

करौली से आई खराब मशीन, अब की मरम्मत की बाट-

नई मशीन आने तक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए करौली जिला चिकित्सालय की अतिरिक्त सी-आर्म मशीन मंगवाई गई। लेकिन डीवीआर (मैमोरी पार्ट) खराब होने से मशीन शुरू नहीं हो सकी है। करीब डेढ़ माह पहले मेडिकल उपकरणों की मरम्मत के लिए अधिकृत केटीपीएल कम्पनी ने डीवीआर को ठीक कराने के लिए चंडीगढ़ भिजवाया है। चिकित्सक का कहना है कि सी-आर्म चालू होने पर बाद ऑपरेशन के लिए फै्र क्चर टेबल की जरुरत रहेगी।



इनका कहना है-

सी-आर्म मशीन व फै्रक्चर टेबल सहित जरुरी उपकरणों को बारे में विभागीय व प्रशासनिक स्तर उ'चधिकारियों को लिखा हुआ है। जिससे अस्पताल में अस्थिरोग विभाग का ऑपरेशन थियेटर शुरू किया जा सके।

डॉ. नमोनारायण मीणा, पीएमओ,

जिला चिकित्सालय, हिण्डौनसिटी.

करौली जिला चिकित्सालय में रखी अतिरिक्त सी-आर्म मशीन मंगवाई है। डीवीआर को मम्मरत के लिए भेजा हुआ है। मशीन के सही होने व फै्रक्चर टेबल आने पर ऑपरेशन शुरू किए जा सकेंगे।

डॉ. विजयसिंह मीणा, अस्थि रोग विशेषज्ञ,

जिला चिकित्सालय, हिण्डौन सिटी।

