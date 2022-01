जिला पुलिस का 'ऑपरेशन फ्लश आऊट' : 90 ग्राम अफीम के दूध के साथ दबोचा गया नशा पेड़लर

चार दिन में कोतवाली पुलिस की दूसरी बडी कार्रवाई

करौली Published: January 21, 2022 12:36:07 am

हिण्डौनसिटी. जिला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे 'ऑपरेशन फ्लश आऊट' के तहत की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाईयों से नशे का अवैध धंधा करने वालों में हडकम्प मचा हुआ है। लगातार नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसे जाने से पुलिस का इकबाल फिर से बुलंद होने लगा है। गुरुवार को शहर कोतवाली थाना पुलिस ने फिर से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे 90 ग्राम अफीम के दूध के साथ एक नशा पेडलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है।

थानाप्रभारी वीरसिंह गुर्जर ने बताया कि पुलिस गिरफ्त में आया अफीम तस्कर केशवपुरा के मालीपाड़ा जीतू उर्फ जितेन्द्र गुर्जर है। जो केशवपुरा से गौशाला की ओर अफीम के दूध की आपूर्ति देने आ रहा था। करौली रोड पर गौपाल गौशाला के पास वह अफीम का नशा करने वालों को नशे की पुडिया मुहैया कराता है।

लेकिन मुखबिर की सूचना पर थानाप्रभारी के नेतृत्व में कराई गई पुलिस नाकाबंदी में आरोपी जीतू को दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से बरामद हए 90 ग्राम अफीम के दूध और उसकी मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है।



पुलिस टीम में ये रहे शामिल-

कार्रवाई के दौरान कोतवाल वीरसिंह, हैडकांस्टेबल राधाचरण, रामनारायण, सुरेन्द्र, पालवेन्द्र व हरिओम सूपा मौजूद रहे। एसपी द्वारा टीम को प्रशस्ती पत्र व नकद इनाम राशि प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।



चुनावी रंजिश को लेकर झगड़ा, दंपती समेत चार घायल



खेडीहैवत गांव का मामला

हिण्डौनसिटी. सूरौठ थाना क्षेत्र के खेडीहैवत गांव में बुधवार रात पंचायत चुनावों की रंजिश को लेकर हुए झगडे में दंपती समेत चार जने घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जहां से एक जने को जयपुर रेफर कर दिया।

मेडिकल ज्यूरिस्ट ने बताया कि झगड़े में खेडीहैवत निवासी कुम्हेर सिंह, उसकी पत्नी विमला, छोटा भाई कमल सिंह व दूसरे पक्ष का रामजीत घायल हो गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रुप से घायल रामजीत को जयपुर रेफर कर दिया।

