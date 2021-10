संभागीय आयुक्त ने देखा गांवों के संग अभियान मेें प्रशासन का काम

Divisional commissioner saw the work of administration in the campaign with the villages

संभागीय आयुक्त ने भोपुर में किया शिविर का निरीक्षण

63 को मिले आवासीय पट्टे 66 को जारी किए जॉब कार्ड