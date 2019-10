यहां खुलेगा दिव्यांगजन सेवा केंद्र

Divyang Jan Seva Kendra will open here.Preparation of work plan for Divyang service. Eye safety awareness and eye donation resolution poster released.

Saksham's division workshop concluded



दिव्यांग सेवा की कार्य योजना की तैयार.नेत्र सुरक्षा जागरूकता व नेत्रदान संकल्प पोस्टर का विमोचन. सक्षम की संभाग कार्यशाला संपन्न