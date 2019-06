सेहत को संकट में न डाल दे मुफ्त का सरकारी पानी

Do not put the health in crisis, the government's free water.Tankers not checking the accuracy of water.No water source address, no quality check.

टैंकरों के पानी की शुद्धता की नहीं जांच. -जल स्त्रोत का पता न गुणवत्ता की जांच