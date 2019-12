जयपुर से आए डॉक्टर, यहां किया 330 रोगियों का नि:शुल्क उपचार

Doctors from Jaipur, free treatment of 330 patients here.Medical camp organized in Apna Ghar Ashram.

- अपनाघर आश्रम में लगा चिकित्सा शिविर