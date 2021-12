दिन में सूने मकानों की करता रैकी, रात को देता चोरी की वारदात को अंजाम

Doing the work of deserted houses during the day, committing the theft at night

श्रीमहावीरजी थाना पुलिस ने पकड़ा शातिर चोर, दर्जनों चोरियां करना कबूला

करौली सहित कई जिलों में कर चुका है चोरियां

करौली Published: December 03, 2021 11:38:08 pm

श्रीमहावीरजी. पुलिस की गिरफ्त में सूने मकानों में चोरी करने वाला शातिर नकवजन।

