चम्बल का पानी लाने की डीपीआर तैयार,आज राज्य बजट में राशि मिलने की आस

करौलीPublished: Feb 10, 2023 11:02:44 am Submitted by: Anil dattatrey

DPR ready to bring Chambal water, hope of getting funds in the state budget today





-1938 करोड़ रुपए से ईपीसी मोड पर कार्य प्रस्तावित

- मुख्यमंत्री ने गत बजट में की थी चम्बल पांचना-जगर लिफ्ट परियोजना की घोषणा

चम्बल का पानी लाने की डीपीआर तैयार,आज राज्य बजट में राशि मिलने की आस

हिण्डौनसिटी. चम्बल नदी का पांचना बांध में पानी लाने की मुख्यमंत्री के गत बजट की घोषणा को शुक्रवार को पेश हो रहे राज्य बजट में पंख लगने की उम्मीद है। परियोजना की हाल ही में 1938 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की गई है। परियोजना के क्रियान्वयन की शुरुआत के लिए करीब 20 प्रतिशत राशि स्वीकृति की सभावना है। परियोजना से करौली जिले के पांचना ,जगर व क्यारदा बांध में जलभराव सहित नादौती व गंगापुर क्षेत्र के तालाबों में भी पानी पहुंचाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने गत वर्ष राज्य विधानसभा में पूरक बजट के दौरान करौली जिले सहित गंगापुरसिटी क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित के मांग को पूरा करते हुए चम्बल पांचना-जगर लिफ्ट परियोजना का काम हाथ में लेने की घोषणा की थी। लेकिन उस दौरान के सर्वे रिपोर्ट और डीपीरआर तैयार नहीं होने से बजट राशि घोषित नहीं हो सकी। बजट घोषणा को को विभागीय प्राथमिकताओं में शुमार कर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को परियोजना की डीपीआर (वृहद प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने के निर्देश दिए। इसके लिए लिए विभाग की ओर से गत वर्ष अक्टूबर माह में टीओआर (टर्म ऑफ रेफरेंस) जारी कर एजेंसी अनुबंध के लिए 276.92 लाख की स्वीकृति जारी की। लेकिन निर्धारित समय में डिटेल सर्वे, ड्राइंग डिजाइन, टेंडर डॉक्युमेंट व पर्यावरण स्वीकृति कार्य पूरा नहीं हो पाने की वजह से विभागीय स्तर पर टीमें गठित चम्बल नदी, जगर बांध, माड क्षेत्र में सर्वे कर कुल 1938 करोड रुपए की डीपीआर तैयार की है। जिससें हाल में में जलसंसाधन के विभाग के जोन कार्यालय से मुख्य अभियंता कार्यालय भिजवाया गया है। डीपीआर में परियोजना के कार्य को ईपीसी (इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कांटे्रक्ट) पर करना प्रस्तावित किया गया है। परियोजना को लेकर करौली विधायक लाखनसिंह, हिण्डौन विधायक भरोसी लाल जाटव, गंगापुरसिटी विधायक रामकेश मीणा, विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा व अन्य विधायकों के प्रयासरत होने से सरकार के कार्यकाल के अंतिम बजट में चम्बल-पांचना जगर लिफ्ट परियोजना के लिए राशि घोषित होने की उम्मीद है।