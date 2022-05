डॉ. तरणजीत सिंह मक्कड़ दूसरी बार चुने बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष

जिला बैडमिंटन संघ के हुुए चुनाव

करौली Published: May 11, 2022 11:59:10 am

हिण्डौनसिटी.

जिला बैडमिंटन संघ की मंगलवार को डॉ. तरणजीत सिंह मक्क ड़ को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। संघ की चुनाव आमसभा में डॉ. मक्कड़ को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सर्व सम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही कार्यकारिणी के अन्य पदों पर भी निविर्राध चुनाव सम्पन्न हुए हैं।

अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए दोपहर में कम्बलवाल वाटिका में जिला खेलअधिकारी कन्हैयालाल शर्मा, बैडमिंटन संघ के पर्यवेक्षक नीलकमल जैन व जिला ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव देवी सहाय शर्मा की देखरेख में चुनाव सम्पन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी महेश मित्तल ने बताया कि चुनाव में अध्यक्ष पद सहित अन्य पदों पर एक-एक आवेदन आने से सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ।जिसमें डॉ. तरणजीतसिंह मक्कड अध्यक्ष, रोहित आर्य सचिव, नरेश कम्बलवाल कोषाध्यक्ष, रामकुमार, हेमलता, नवीन शर्मा, प्रियाबंधु व शहजाद खान उपाध्यक्ष, ममता देवी व धीरज बिंदल संयुक्त सचिव चुने गए हैं। वहीं राजकुमार धाकड़, सुनील कुमार, राकेश, इस्माइल खें, उमेश, बंटी अग्रवाल, मनीष, अनिकेत व नरेश को सदस्य चुना गया है। इससे पहले चुनाव सभा की शुरु आत में सचिव रोहित आर्य ने बीते कार्यकाल में संघ द्वारा आयोजित जिला व राज्य स्तरीय ओपन खेल प्रतियोगिताओं की जानकारी दी। साथ ही राज्य स्तर पर ओपन व विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में करौली जिला संघ की भागीदारी से अवगत कराया। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों व अतिथियों का सदस्यों ने माला पहना कर स्वागत किया। इस दौरान जिले के वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक फजले अहमद व जिला ताइक्वांडों व संघ के सचिव रामबृज सिंह का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के अंत अतिथियों को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही दूसरे कार्यकाल में अध्यक्ष डॉ. मक्कड़ ने बैडमिंटन खेल की मैदानी गतिविधियों में तेजी लाकर जिले का नाम राज्य व राष्ट्र स्तर पर रोशन करने की प्रतिबद्धता जताई। पढ़ना जारी रखे

