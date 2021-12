आठ दिन बाद फिर आए डीआरएम, रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण

DRM came again after eight days, inspected the railway station

रेलवे अधिकारियों को दिए व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश

करौली Published: December 06, 2021 12:25:53 am

पटोंदा. श्रीमहावीरजी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण के दौरान निर्देश देते डीआरएम।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें