डीआरएम ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण,सुरक्षा और संरक्षा पर दिया जोर

7 फरवरी से चलेगी मथुरा-रतलाम पैसेंजर, समय सारणी जारी

करौली Published: February 04, 2022 12:25:52 am

हिण्डौनसिटी. कोरोना की पहली लहर के समय के बंद हुई लोकल ट्रेन जल्दी ही पटरी पर लौटेंगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने लोकल ट्रेनों के पूर्ववत संचालन की तैयारी कर ली है। गुरुवार को रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते आए कोटा मंडल के डीआरएम पंकज शर्मा ने इसके संकेत दिए। रेलवे प्रशासन ने देर शाम मथुरा- रतलाम पैसेंजर ट्रेन के 7 फरवरी से संचालन की समय सारणी जारी कर दी।

दोपहर में मण्डल स्तरीय अधिकारियों के अमले के साथ स्पेशल ट्रेन से आए डीआरएम ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा और संरक्षा के मानकों की पालना पर जोर दिया। स्टेशन अधीक्षक के बाहर सुरक्षा और संरक्षा के संबंधित अधिकारियों के निरीक्षण व कार्यपालन पंजिकाओं का बारीकी से अवलोकन किया। साथ ही खामी पाए जाने पर साथ आए विभाग के मण्डल अधिकारी को सुधार की हिदायत दी। बाद में स्टेशन अधीक्षक कार्यालय स्टेशन अधीक्षक त्रिलोक चंद राजौरा से रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा, ट्रेन संचालन संरक्षा व साफ सफाई के बारे में जानकारी जी।

ड्यूटी स्टेशन मास्टर एससी माली के मैन लाइन व ओएचई पर आईसोलेटर से शटडाउन लेने की प्रक्रिया की जानकारी ली। इस दौरान सिग्नल विभाग के अधिकारियों से स्टेशन की सिग्लन प्रणाली के बारे पूछताठ की। डीआरएम के निरीक्षण के दौरान सीनियर डीसीएम अजयपाल ने वाणिज्य शाखा के टिकटघर के निरीक्षण किया।वहीं आरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट ने आरपीएफ चौकी व आउट पोस्ट का निरीक्षण किया।

इस दौरान सीनियर डीओएम तुषार सारस्वत, सीएसटीई रामराज मीणा, पहलवान सिंह, एडीईएन गंगापुरसिटी मलखानसिंह मीणा सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। बाद में डीआरएम पींगोरा, भरतपुर व कोटा मंडल के अंतिम रेलवे स्टेशन मुडेसीरामपुर के निरीक्षण के लिए रवाना हो गए।

इधर कंसाने का नंगला व ढिंढोरा गांव के ग्रामीणों ने डीआरएम को ज्ञापन सौंप कर गांव के समपार फाटक संख्या 205 के लिए स्वीकृत हुए अण्डर पास को स्वीकृत स्थान पर ही निर्माण कराने की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अण्डर पास को कंसाने का नंगला से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

