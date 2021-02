राजस्थान के इस नेशनल हाइवे पर दौड़ रही थी अवैध विस्फोटक से भरी बोलेरो, मौके पर पहुंचने से पहले डीएसटी ने दबोचे

DST caught on illegal explosive bolero running on this national highway of Rajasthan

अवैध विस्फोटक सामग्री से भरी बोलेरो पकड़ी, दो जने गिरफ्तार

-पहाड़ों में अवैध खनन में होना था उपयोग

-डीएसटी व मासलपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई