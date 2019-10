पूजा पाण्डालों में सजाया दुर्गा मां का चंद्रघंटा स्वरूप, शाम 7.30 बजे होगी महाआरती

Durga Maa's Chandraghanta form decorated in pooja pandals, Mahaarti to be held at 7.30 pm

शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन