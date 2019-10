शैलपुत्री रूप में आई दुर्गा मां की सिद्धिदात्री स्वरूप में होगी विदाई

Durga mother came as Shailputri, will farewell in the form of Siddhidatri.Immersion trips will come from 11 places in the city. In Pancha dam of Karauli and Jagar dam of Hindaun will be immersed in water with cheer.

शहर में 11 स्थानों से निकलेंगी विर्सजन यात्राएं .करौली के पांचना बांध व हिण्डौन के जगर बांध में जयकारों के साथ किया जाएगा जल में विसर्जित.