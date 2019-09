दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप का सजा दरबार, शाम 7.30 बजे होगी महाआरती

दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप का सजाया दरबार, शाम 7.30 बजे होगी महाआरती

Durga's Shailputri form will be Decorated darabar, Maha arti at 7.30 pm today.

18th Durga Puja Festival at Tikakund Hanuman Temple

टीकाकुण्ड हनुमान मंदिर पर 18 वां दुर्गा पूजा महोत्सव