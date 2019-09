119 ग्राम सहकारी समितियों में खुलेंगे ई-मित्र केन्द्र

करौली. जिले की 119 ग्राम सहकारी समितियों में (E-Mitra centers to be opened in 119 village cooperative societies) ई-मित्र केन्द्र खुलेंगे। जिससे ग्रामीणों को अपने कार्यों के लिए शहर नहीं आना पड़ेगा। इसके आदेश सहकारिता रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने मंगलवार को आयोजित वीडियोक्रॉन्फेसिंग में जारी किए।