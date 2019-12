शिक्षा व एकता समाज की तरक्की की धुरी

Education and unity are the axis of progress of society . Speakers spoke at Swarnakar Sangh's oath. Swearing-in ceremony of the State Executive of Rajasthan Mahore Kshatriya Swarnakar Union

-स्वर्णकार संघ के शपथ ग्रहण में बोले वक्ता

राजस्थान माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार संघ की प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह