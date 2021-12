राजस्थान के इस शहर में बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम निर्माण के होंगे प्रयास

एसडीएम अनूपसिंह ने विजेता खिलाड़ी किए पुरस्कृत

राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन

करौली Published: December 31, 2021 11:19:19 am

हिण्डौनसिटी.

धाकड़ रामद्वारा परिसर में रामद्वारा बैडमिंटन क्लब के तत्वावधान में चल रही राज्यस्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का गुरुवार को समापन हो गया। समारोह में मुख्य अतिथि उपखण्ड अधिकारी अनूप सिंह ने युगल व एकल मैचों में विजेता रहे खिलाडियों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया।

एसडीएम ने कहा कि क्रिकेट और अन्य खेलों के दौर में बैडमिंटन की कम नहीं है। उन्होंनें कहा कि बैण्डमिंटन चुस्ती-फुर्ती के साथ एकाग्रता बढ़ाने वाला खेल हैं। सीमित संसाधनों के चलते राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन बैडमिंटन के प्रति बढ़ते रुझाने का संकेत है। उन्होंने बैडमिंटन प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए हिण्डौन में एक इन्डोर स्टेडियम निर्माण के लिए पूर्ण प्रशासनिक सहयोग का वादा किया।



मुख्य निर्णायक गुलाब सिंह बेनीवाल ने बताया कि ओपन वर्ग के युगल मुकाबले में सोनू शर्मा और राजीव गोयल ने भुवनेश जागा व आशीष हरसाना को तथा एकल मुकाबले में देवकीनंदन जयसवाल(धौलपुर) ने सोनू शर्मा (हिण्डौन) को , 14 वर्ष फाइनल मुकाबले में चिराग गुप्ता ने शिवम चौधरी को, 19 वर्ष के एकल फाइनल मुकाबले में आर्यन ने रवि जागा को तथा युगल मुकाबले में लखन शर्मा व बॉबी धाकड़ नें आशीष हरसाना व रवि जागा को पराजित कर खिताबों पर कब्जा किया।



प्रतियोगिता में अन्य पुरस्कारों के तहत सक्षम अरोड़ा को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब व वर्ष के उदीयमान खिलाडियों का खिताब अनुज जादौन,कृष्णा मीणा,हनी धाकड़ को दिया गया। कार्यक्रम मे डॉ.धर्मेंद्र सिंह जादौन, प्रतियोगिता संरक्षक पार्षद राहुल हरसाना , साहित्यविद कृष्ण बिहारी पाठक, वरिष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी ओमप्रकाश धाकड़, गोविंद गुप्ता, अमृतलाल मीणा, राजेश वंटी,राजीव गोयल, देवेन्द्र जांगिड़ आदि उपस्थित रहे। मंच संचालन राजेन्द्र जांगिड़ ने किया।

