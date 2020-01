राजस्थान में चुनाव ड्यूटी इनको किया बाहर ..... जानिए कौन हैं और क्यों हुए बाहर



Election duty was carried out in Rajasthan ..... know who is there and why were out

60 साल में पहली बार चुनाव ड्यूटी से हटाए होमगार्ड, -पुलिस पर बढ़ा शांति व्यवस्था व सुरक्षा का भार