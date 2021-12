पंचायत समिति में प्रधान का चुनाव आज, एसडीएम ने लिया तैयारियों का जायजा

हिण्डौन व श्रीमहावीरजी पंचायत समिति में होंगे चुनाव

करौली Published: December 22, 2021 10:40:30 pm

हिण्डौनसिटी. सदस्यों के निर्वाचन के बाद अब गुरुवार को पंचायत समिति हिण्डौन व श्रीमहावीरजी के प्रधानों के चुनाव होंगे। इसके लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। एसडीएम अनूप सिंह ने बुधवार को पंचायत समिति परिसर पहुंच कर तैयारियों की समीक्षा की। साथ निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

पंचायत समिति में प्रधान का चुनाव आज, एसडीएम ने लिया तैयारियों का जायजा



एसडीएम सिंह ने बताया कि पंचायत समिति हिण्डौन का चुनाव स्थानीय पंचायत समिति सभागार में तथा व पंचायत समिति श्रीमहावीर जी के प्रधानों का चुनाव तहसील कार्यालय परिसर में होगा। इसके लिए गुरुवार को सुबह 11 से साढ़े 11 बजे तक नामांकन लिए जाएंगे। इसके बाद नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। दोपहर 1 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। जरुरी होने पर अपरान्ह 3 से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतगणना के बाद प्रधान पद के विजयी प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी।



पुख्ता रहेगी पुलिस व्यवस्था, बैरिकेटिंग भी कराई

प्रधान पद के चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने पंचायत समिति के आसपास अलग-अलग मार्गों पर बैरिकेटिंग कराई है। अनावश्यक रुप से लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए अमृतपुरी कॉलोनी, झारेडा रोड गली व बस स्टेण्ड के पास बैरिकेटिंग की गई है। इसके अलावा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस का जाप्ता भी तैनात रहेगा। एसडीएम अनूप सिंह, डीएसपी किशोरी लाल व कोतवाली थाना प्रभारी वीरसिंह गुर्जर ने पंचायत समिति परिसर पहुंच व्यवस्थाओं पर चर्चा की।

तैयार कराया प्रधान कक्ष

हिण्डौन पंचायत समिति के नव निर्वाचित प्रधान के लिए उनके कक्ष को पूरी तरह से तैयार करा दिया गया है। नई कुर्सियां और काउंटर के अलावा खिडकियों के पर्दे, गेट लगवाए हैं। हालांकि गुरुवार को प्रधान निर्वाचित हो जाएगा, लेकिन मलमाष के चलते अभी कार्यभार ग्रहण करने की संभावनाएं कम ही हैं। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज चुनावों में देरी होने के कारण प्रधान का पद फरवरी 2020 से रिक्त चल रहा है।

श्रीमहावीरजी में पहला और हिण्डौन में बनेगा 24 वां प्रधान

63 वर्ष पुरानी हिण्डौन पंचायत समिति में 24वें एवं नवगठित श्रीमहावीर जी पंचायत समिति में पहले प्रधान का निर्वाचण होगा। पंचायत समिति सूत्रों के अनुसार वर्ष 1959 में हिण्डौन पंचायत समिति का गठन हुआ। राज्य सरकार द्वारा पहले प्रधान के रुप में रामलाल बेनीवाल को मनोनीत किया गया। वर्ष 1963 में रामजीलाल जैन प्रधान निर्वाचित हुए, जो लगातार 17 साल तक यानि वर्ष 1980 तक प्रधान रहे। इनके बाद चुने गए प्रधानों में शिवचरण मीणा, बुधराम लहरी, शिवराज मीणा, रज्जो देवी डागुर, राधेश्याम गुर्जर, शकुन्तला मीणा, कृपाल सिंह मीणा, डॉ. वंदना बेनीवाल समेत 23 प्रधान शामिल रहे हैं।

