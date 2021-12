करौली में आएंगे चुनाव के नतीजे, आगरा और हनुमानगढ़ में मनेगा जश्न

-हिण्डौन और श्रीमहावीरजी पंचायत समिति सदस्य के चुनाव की मतगणना आज

-251 प्रत्याशियों की किस्मत का खुलेगा पिटारा

करौली Published: December 20, 2021 10:58:13 pm

हिण्डौनसिटी. पंचायत समिति हिण्डौन एवं श्रीमहावीरजी के सदस्य पद के चुनाव के लिए द्वितीय चरण में 15 दिसम्बर को हुए मतदान के बाद मंगलवार को करौली जिला मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय परिसर में बनाए गए मतगणना केंद्र में कराई जाएगी। परिणााम भले ही करौली में घोषित होंगे,लेकिन जश्न हनुमानगढ़ और आगरा में मनेगा। दरअसल कांग्रेस ने हनुमानगढ़ व भाजपा ने आगरा में बाड़ाबंदी कैम्प लगाए हैं। जहां अपने-अपने पक्ष के प्रत्याशियों को ठहराया हुआ है।

शीतलहर का प्रकोप होने की वजह से राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ करने के समय में बदलाव किया है। मतगणना सुबह आठ बजे से शुरु होने के बजाए अब सुबह 11 बजे बजे से प्रारंभ होगी। मतगणना को लेकर प्रशासनिक स्तर से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना केंद्र एवं इसके आसपास सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है।



मतगणना के बाद उपखण्ड क्षेत्र की हिण्डौन पंचायत समिति के 31 व श्रीमहावीरजी पंचायत समिति के 17 वार्डों के सदस्य पद के लिए चुनाव लडऩे वाले 251 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा, ऐसी संभावित जीत-हार की चर्चाओं का दौर गांवों चौपालों पर चल रहा है। मतगणना का काउंट डाउन शुरू होते ही चुनाव में खड़े प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई हैं।

हालांकि ज्यादातर प्रत्याशी कांग्रेस और भाजपा की ओर से प्रधान पद के दावेदारों द्वारा हनुमानगढ और आगरा में की गई बाडेबंदी हैं, लेकिन मतगणना की पल-पल की अपडेट के लिए उनकी निगाहें करौली के मतगणना केंद्र पर टिकी रहेंगी। परिणाम आने के बाद पराजित प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जबकि जीतने वालों की खातिरदारी तेज कर दी जाएगी।

