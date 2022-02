विद्युत निगम ने 9 गांवों में की बकायादारों की बत्ती गुल

Electricity Corporation turned off the lights of the defaulters in 9 villages

बिजली बिल के बकाया 25 लाख, पोलों से उतारे 17 विद्युत ट्रांसफार्मर

करौली Updated: February 17, 2022 11:20:43 pm

हिण्डौनसिटी.विद्युत वितरण निगम ने गुरुवार को नौ गांवों के बड़ी कार्रवाई कर बिजली बिल बकायादारों की बत्ती गुल कर दी। विद्युत निगम(ग्रामीण) के दस्ते ने दो अलग-अलग कार्रवाई कर बिजली बिल के 25 लाख रुपए बकाया चलते पोलों से 17 विद्युत ट्रांसफार्मर उतार लिए।

जीएसएस करसौली के कनिष्ठ अभियंता नवजीत सिंह ने बताया कि सहायक अभियंता मोहित कटियार के निर्देशन में बकाया बसूली अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत झारेड़ा, अलीपुरा ढहरा व जहानाबाद में उपभोक्ताओं पर12 लाख रुपए का विद्युत बिल बकाया चल रहा है।

विद्युत निगम ने 9 गांवों में की बकायादारों की बत्ती गुल

ऐसे में बकायादारों से सम्बद्ध 10 विद्युत ट्रांसफार्मर पोलों से उतार लिए। वहीं करसौली, कारबाड़ी, बाढ़ करसौली, नागरियान का पुरा व कल्याणपुरा सायटा में 13 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया होने पर 7 पोलों से विद्युत ट्रांसफार्मर उतारे गए। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता मोहित कटिहार, विद्युतकर्मी वीरेंद्र शर्मा, भूपेंद्र सिंह जाट, नरेंद्र बैंसला, गोविंद सिंह सहित एक दर्जन कर्मचारी मौजूद थे।

विधायक से की विद्यालय क्रमोन्नति की मांग, सौंपा ज्ञापन बीलई-बरेंडी का पुरा के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक कराने की मांग हिण्डौनसिटी. क्यारदा खुर्द ग्राम पंचायत की ढाणी बरेंडी-बीलई का पुरा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गुरुवार को विधायक भरोसी लाल जाटव और एसीबीईओ दयाल सिंह सोलंकी को ज्ञापन सौंपे।

ग्रामीण राधेश्याम देवत, त्रिलोकचंद जाटव ने बताया कि वर्ष 1998 में खुले राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बरेंडी का पुरा, बीलई का पुरा, जांगिड नगर, पावटियान का पुरा समेत आसपास के सैंकडों बच्चे अध्यनरत हैं। स्कूल से चार किलोमीटर की दूरी पर दूसरा सरकारी स्कूल है। ऐसे में पांचवी कक्षा के बाद बच्चों को पढाई के लिए दूर जाना पड़ता है। इस दौरान हेतराम, मुकेश, अमरलाल, सुनील प्रकाश अतरसिंह आदि मौजूद रहे।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें