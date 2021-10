बिजली संकट: गांवों में तीन से चार घंटे बत्ती गुल, शहर में एक से डेढ़ घंटे पॉवर कट

Electricity crisis: three to four hours of power cut in villages, one to one and a half hours power cut in the city

अभी 14.5 लाख यूनिट की खपत, चार दिन बाद 22 लाख की होगी जरुरत