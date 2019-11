घरों के ऊपर से नहीं हटाई विद्युत लाइन, तो ग्रामीणों ने तोड़ गिराया पोल

Electricity line not removed from the top of the houses, so villagers broke the pole.Electricity stopped in half a dozen villages.

-आधा दर्जन गांवों की हुई बिजली ठप