क्यारदा खुर्द में बिजली कर्मचारी व ग्रामीणों में झड़प, चार घायल



Electricity workers and villagers clash in Kyarda Khurd, four injured

-बकाया वसूली व अवैध ट्रांसफार्मर जब्त करने के दौरान हुआ झगड़ा