बिजली कर्मचारियों ने धरने से दिया झटका, सहायक अभियंता को किया एपीओ

बिजली कर्मचारियों ने सहायक अभियंता को धरने से दिया झटका, हिण्डौन से किया एपीओ

Electricity workers shock assistant engineer by strike, APO from Hindaun. Aen's headquarters has been held in Jaipur, technical staff strike. Rico GSS protests throughout the day, clerks also support

एईन का मुख्यालय हुुआ जयपुर,तकनीकी कर्मचारियों का धरना समाप्त

-रीको जीएसएस में दिन भर चला धरना-प्रदर्शन, लिपिकों ने भी दिया समर्थन