कोविड वैक्सीनेशन व गाइड लाइन की पालना पर दिया जोर

कलक्टर ने किया जिला चिकित्सालय का निरीक्षण

करौली Published: January 21, 2022 12:11:45 am

हिण्डौनसिटी.कोरोना तीसरी लहर के मद्देनजर गुरुवार शाम को जिला कलक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने को कोविड उपचार प्रबंधन की तैयारियों को जायजा लिया। बाद में चिकित्सकों की बैठक ले कोविड वैक्सीनेशन, जांच सेम्पल और संक्रमितों के आइसोलेशन पर जो दिया। साथ ही चिकित्सालय में सुविधा और सांसधनों की जरुरत और उपलब्धता पर चर्चा की।

कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार हिण्डौन आए कलक्टर ने शाम को चिकित्सालय पहुंच कोविड से संबंधित चिकित्सा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कोविड आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू का निरीक्षण किया। साथ रोगी उपचार क्षमता के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय के पिछवाड़े में स्थापित तीन ऑक्सीजन प्लांट और मैनीफोल्ड यूनिट को देखा। वहीं ऑक्सीजन की जरुरत और उत्पादन के बारे में पूछा।

बाद में कलक्टर ने पीएमओ कक्ष में कोविड उपचार प्रबंधन, टीकाकरण, जांच नमूने व फील्ड सर्वे के प्रभारी चिकित्सकों एवं यूनिट प्रभारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अन्य जिलों व शहरों के तुलना में टीकाकरण की कम लक्ष्य अर्जित होने नाराजगी जताई। इसके लिए फील्ड कार्मिकों को और ज्यादा सक्रिय कराने व वीडियो कॉलिंग के जरिए कार्य पर निगरानी रखने की बात कही।

बैठक में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दिनेश मीणा, पीएमओ डॉ. नमोनारायण मीणा से चिकित्सालय में सुविधा संसाधनों की जरुरतों को लेकर बिन्दुबार चर्चा की।पीएमओ ने चिकित्सालय में ब्लड बैंक की आवश्यकता बताई। साथ ही सीटी स्कैन का मामला निदेशालय स्तर पर विचाराधीन होने की जानकादी दी।

इस दौरान कलक्टर को जिला चिकित्सालय व ट्रोमा सेंटर के लिए क्यारदा गांव के पास भूमि आवंटन के प्रस्ताव के बारे में अवगत कराया गया। बैठक में एसडीएम अनूपसिंह, डीएसपी किशोरीलाल, बीसीएमओ डॉ. दीपक चौधीरी, नगर परिषद आयुक्त कीर्ति कुमारी, पंचायत समिति विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता आदि मौजूद रहे।

