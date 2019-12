एनजीटी के आदेश पर कैलादेवी में अतिक्रमण धवस्त

करौली. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल (एनजीटी) के आदेश पर (Encroachment struck in Kailadevi on the orders of NGT) आस्थाधाम कैलादेवी में गुरुवार को भारी पुलिस जाप्ते के बीच अतिक्रमण धवस्त किए गए। इस दौरान कैलादेवी में सन्नाटा पसरा रहा। अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेन्द्र सिंह तोमर के नेतृत्व में पुलिस-प्रशासन के अधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए सुबह की कैलादेवी में पहुंच गए, जहां से दो अलग-अलग टीमों ने कार्रवाई शुरू की। बस स्टैण्ड के समीप से कच्चे-पक्के अतिक्रमण जेसीबी ने धवस्त किए। दूसरी टीम ने तहसीलदार पीआर मीना व विकास अधिकारी नीरज शर्मा के साथ कालीसिल नदी के तलहटी में बने मकानों को जेसीबी से तोड़ा। जेसीबी ने मकानों को पूरी तरह से धवस्त कर दिया, जिससे समूचा एरिया चौड़ा नजर आने लगा। इसी प्रकार अस्पताल से आश्रम, मुख्य बाजार से घाट की तरफ से अतिक्रमणों को हटाया। कच्चे, पक्के चबूतरों को हटा दिया गया। कालीसिल नदी के घाट के समीप से भी अस्थाई अतिक्रमणों को हटाया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविन्द्र सिंह, पुलिस उपअधीक्षक मुंशीराम मीना के साथ लगभग २०० जवानों का जाप्ता तैनात रहा।



लोगों ने नहीं किया विरोध

पुलिस-प्रशासन के अधिकारी भारी पुलिस जाप्ते के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए कैलादेवी पहुंचे। अधिकारियों को लोगों के विरोध का अंदेशा था, लेकिन किसी भी ग्रामीण ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध नहीं किया। अधिकारी प्रशासन के दल को देख खुद ही अतिक्रमण हटाने लग गए। मलबे को भी लोगों ने दूसरे स्थानों पर फेंक दिया है। उल्लेखनीय है कि कैलादेवी की कालीसिल नदी को स्वच्छ बनाने तथा अतिक्रमण का प्रकरण एनजीटी कोर्ट भोपाल में चल रहा है। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। इसी के तहत अतिक्रमण हटाया गया है।