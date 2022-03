गणगौर मेले से पहले बाजार से हटेगा अतिक्रमण

सर्व समाज की बैठक में मेला की तैयारियों पर चर्चा

करौली Published: March 21, 2022 11:35:02 pm

सूरौठ. कस्बे की ब्राह्मण धर्मशाला में गणगौर मेले को लेकर सर्व समाज की बैठक हुई। पूर्व जिला परिषद सदस्य डॉ प्रभु दयाल सिंघल की अध्यक्षता में हुई बैठक में मेला की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही मेला आयोजन के लिए गांधी स्मारक चौराहा व अन्य स्थानों अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया।

ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि रामअवतार शर्मा ने बताया कि बैठक में गणगौर मेले की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। 3 अप्रेल को भवानी पूजन के साथ पांच दिवसीय गणगौर मेले का आगाज होगा। जिसमें हेला ख्याल दंगल, कीर्तन व लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके लिए कमेटियों का गठन किया गया है। तीज व चौथ को गणगौर माता की सवारी के साथ विभिन्न झांकियां भी निकाली जाएगी। बैठक में गांधी स्मारक चौराहे से अतिक्रमण हटाने पर का निर्णय लिया गया। इस बारे में ग्रामसभा में भी पूर्व में प्रस्ताव लिया जा चुका है। बैठक में हरीश चंद्र शर्मा,वेद प्रकाश शर्मा, नत्थू सिंह राजावत, डॉ चेतन प्रकाश शर्मा, पूर्व सरपंच विशन महावर, नादान मीना ,सतीश नागरिया, राधेश्याम प्रजापत, नरेंद्र बाबा, बाबूलाल पाराशर, सुरेंद्र विजय, अमरनाथ योगी, प्रहलाद ठेकेदार आदि मौजूद थे।



महू में आज भरेगा वीर हनुमान का मेला, निकलेगी शोभायात्रा



महूइब्राहिमपुर. लक्खी मेलों मेंं शुमार महू के वीर हनुमानजी का वार्षिक मेला मंगलवार को भरेगा। मेले में बैण्ड बाजे के साथ देवी देवताओं की सजीव झांंकियां सजा का शोभायात्रा निकाली जाएगी। वहीं रात को लोक मनोरंजन के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मेले की पूर्व संध्या पर सोमवार को वीर हनुमान मंदिर सहित अन्य मंदिर रोशनी से जगमग रहे। वहीं कस्बे मेंं बाजार और चौराहें सजे संवरे नजर आए।

महू गांव में चैत्र पंचमी पर भरने वाला हनुमानजी का मेला रियासत कालीन है। मेले में उसी परम्परा से तहत झांकियां सजा शोभायात्रा निकाली जाती है। बुजुर्गों के अनुसार करीब 8 सदी पहले गांव की बसावट के समय से मेला की परम्परा जुडी है।

गांव में खुले चबूतरे पर स्थापित हनुमानजी की प्रतिमा महू कस्बे ही नहीं आस-पास के सैकडों गांवों की जन आस्था का केेंद्र है। कई हजार लोग वीर दरबार में अपनी मनोकामनाएं ले करके आते हैं और बाबा से अर्जी लगाकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की मनौती मांगते हैं। श्रद्धालुओं की आवक के अनुसार महू का मेला कैलादेवी व श्रीमहावीरजी के के बाद बडे मेलों में शामिल है। शोभा यात्रा में वीर हनुमान,झांसी की रानी, शिव पार्वती ,लव कुश, राम की सेना, शिव पार्वती, राधाकृष्ण, ढोला-मारू, कमांडो फोर्स मिलिट्री की झांकियां निकाली जाएंगी।

