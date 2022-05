नहीं आए इंजीनियर, पांच माह से डिब्बा बंद है टीबी जांच की सीबी नॉट मशीन

Engineer did not come, CB not machine for TB test is canned for five months

दो माह पहले इंस्टॉलेशन के लिए भेजा था पत्र.. जिला अस्पताल में 32 लाख की मशीन का रोगियों को नहीं मिल रहा लाभ

करौली Published: May 04, 2022 10:49:34 pm

हिण्डौनसिटी. जिला चिकित्सालय में रखी सीबी नॉट मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए पत्र लिखने के दो माह बाद भी इंंजीनियर नहीं आए हैं। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा भिजवाई सीबी नॉट मशीन लेबोरेट्री में पांच माह से डिब्बाबंद रखी है। ऐेसे में करीब 32 लाख रुपए की कीमत की मशीन क्षय (टीबी) रोगियों की मल्टी ड्रग रेजिस्ट्रेट जांच के लिए उपयोग नहीं हो पा रहा है।

नहीं आए इंजीनियर, पांच माह से डिब्बा बंद है टीबी जांच की सीबी नॉट मशीन



चिकित्सालय सूत्रों के अनुसार से बीते वर्ष दिसम्बर माह में क्षय रोगियों को जांच में त्वरितता व गुणवत्ता के लिए सीबी नॉट मशीन चिकित्सालय में उपलब्ध कराई थी। फरवरी माह के पहले पखबाड़े में मशीन के लिए अलग से वातानुकूलित केबिन तैयार कराया गया। केबिन बनने पर चिकित्सालय प्रशासन व जिला क्षय रोग अधिकारी ने मशीन के इंस्टॉलेशन (स्थापन) के लिए अजमेर की इंटरमीडियर रैफरल लेबोरेट्री (आईआरएल) को इंजीनियर्स भेजने के लिए भेजा था। सप्ताह -दर सप्ताह के इंतजार के बाद दो माह से अधिक निकलने के बाद भी इंजीनियर्स नहीं आए। जबकि चिकित्सालय में मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। ऐसे में चिकित्सालय की लेबोरेट्री में टीवी रोगियों के कफ के नमूनों की जांच ट्रू नॉट मशीन से ही करनी पड रही है। जिसे रोगियों को जांच रिपोर्ट के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता। उल्लेखनीय है कि ट्रूनॉट मशीन से एक बार में दो सेम्पल लग पाते हैं। सेम्पल की जांच में दो घंटे का समय लगता है। जबकि सीबी नॉट मशीन से इस अवधि में एक साथ 4 नमूनों की जांच हो जाती है।

हर रोज होती 30 -35 सेम्पल की जांच-

्रप्रयोगशाला में टीबी की जांच के लिए प्रति दिन 30-35 रोगियों के बलगम सेम्पल लिए लाते हैं। माइक्रोस्कोपिक की प्रारंभिक जांच में रोगी के पॉजिटिव (टीबी संक्रमित) मिलने पर मल्टी ड्रग रेजिस्ट्रेट के लिए ट्रू नॉट मशीन पर सेम्पल की जांच की जाती है। ऐसे सेम्पलों की संख्या 6 से 8 होती है। लेकिन मशीन में एक बार में दो सेम्पल ही लग पाते हैं। ऐसे में आठ सेम्पलों की जांच में 4 घंटे का समय लगता है। क्या है सीबी नॉट मशीन

चिकित्सकों के अनुसार टीबी (क्षयरोग) के बैक्टीरिया की जांच में सीबी नॉट मशीन अतिसुग्राही है। यह कार्टिरिज बेस्ड,न्यूक्लिक ऐसिड, एम्पलिफिकेशन टेस्ट के तहत जांच करती है। जो बलगम व अन्य सेम्पल से एक अदद बैक्टीरिया की मौजूदगी को भी जांच लेती है। जबकि माइक्रोस्कोपिक जांच में एक-दो बैक्टीरिया का पता नहीं चल पाता है। सीबी नॉट मशीन मशीन ना सिर्फ टीबी के बैक्टीरिया का पता लगाती है, बल्कि उसकी एमडीआर (मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस) जांच भी करती है। जिससे रोगी के लिए कौनसी व किस स्तर की दवा शुरू करनी है , का पता भी चलता है।

इनका कहना है।

सीबी नॉट मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए आईआरएल को पत्र भेजा हुआ है। आगामी दिनों में इंजीनियर्स के आने की उम्मीद है। जल्द ही लेबोरेट्री में सीबी नॉट मशीन से जांचे शुरू हो सकेंगी। हालांकि ट्र नॉट मशीन से जांच कार्य सुचारू है। डॉ. नमोनारायण मीणा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

जिला चिकित्सालय हिण्डौनसिटी. पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें