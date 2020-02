करौली में होगा उद्यम समागम, हिण्डौन के उद्यमी लगाएंगे स्टॉल

Entrepreneurs meet will be held in Karauli, Hindon entrepreneurs will stall

पोस्टर का विमोचन कर दिया कारोबारियों को न्यौता

सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय व जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त तत्वावधान 19 व 20 फरवरी को होगा आयोजन