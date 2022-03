चार दिन बाद भी नहीं लगा सुराग, धाकड़ समाज ने की गिरफ्तारी की मांग

-धमाल से लौटते दो युवकों को चाकू मारने का मामला, डीएसपी को सौंपा ज्ञापन

करौली Published: March 22, 2022 11:28:56 pm

हिण्डौनसिटी. धूलेण्डी पर धाकड़ समाज की धमाल से लौट रहे दो युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले चार दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। धाकड़ समाज के लोगों ने मंगलवार को पुलिस उपाधीक्षक किशोरीलाल को ज्ञापन सौंप हमलावरों की गिरफ्तारी के मांग की है।

घटना के त्वरित कार्रवाई नहीं होने पर धाकड़ समाज के लोग सुबह धाकड़ धर्मशाला में एकत्र हुए। जहां उन्होंने प्राथमिकी दर्ज होने के चार दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जताई। बाद में लोग समूह के रूप में धाकड़ समाज अध्यक्ष नौनिहाल सिंह धाकड़ की अगुआई में पुलिस उपधीक्षक कार्यालय पहुंचे। जहां डीएसपी को हमलावरों को तलाश शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग का ज्ञापन सौंपा।

लोगों ने बताया कि 18 मार्च को धूलेंडी पर के धाकड समाज की धमाल से घर लाट रहे दो युवकों को शीतला चौराहे के पास रास्ते में बाइक आड़ी लगा कर खड़े 7-8 जनों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया था। घायल जयपुर के निजी अस्पताल की आईसीयू में उपाचाराधीन हैं। डीएसपी के लोगों को टीम गठित तक जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में धाकड़ समाज उपाध्यक्ष पृथ्वीराज, निहाल सिंह, पूर्व पार्षद गोविंद सिंह, पार्षद दिलीपसिंह, पार्षद दीपक धाकड़, उदयसिंह धाकड़, रामेश्वर धाकड़ सहित अनेक लोग मौजूद रहे।





धारदार हथियार लेकर घूमते युवक गिरफ्तार हिण्डौन सिटी. कोतवाली थाना पुलिस ने मंगलवार को 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप' के तहत धारदार हथियार लेकर घूमते यूरोप को गिरफ्तार किया है।

थाना प्रभारी वीर सिंह गुर्जर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह इन्दौलिया के निर्देशन में जिले में अवैध हथियार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में धारदार हथियार लेकर बरगमा रोड पर घूमते हुए आरोपी दीपक वाल्मिक निवासी झारेडा रोड को गिरफ्तार किया है।

