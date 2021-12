आगजनी के डेढ़ माह बाद भी पीडित परिवार को नहीं मिला आर्थिक मुआवजा

Even after one and a half months of arson, the victim's family did not get financial compensation

बसपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सौपा ज्ञापन

करौली Published: December 29, 2021 12:58:07 am

हिण्डौनसिटी. समीप के बेरखेड़ा गांव की जाटव बस्ती में डेढ माह पूर्व हुई आगजनी के मामले में पीडित परिवार को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत नहीं होने से नाराज बसपा कार्यकर्ताओं ने उपखण्ड कार्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही कलक्टर के नाम तहसीलदार हेमेन्द्र को ज्ञापन सौंप कर उचित आर्थिक मुआवजा मुहैया कराने की मांग की।

आगजनी के डेढ़ माह बाद भी पीडित परिवार को नहीं मिला आर्थिक मुआवजा



बसपा के जिला सचिव रिन्कू कुमार खेडीहैवत ने बताया कि बेरखेड़ा कि जाटव बस्ती निवासी घनश्याम पुत्र जगराम जाटव के घर में 16 नवम्बर को अचानक आगजनी हो गई थी। जिसमे परिवार के रहने खाने के सामान के अलावा, सोने-चांदी के जेवर, नकदी जलकर राख हो गए। मामले में हल्का पटवारी द्वारा नुकसान का आंकलन कर मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन को भिजवाई गई। लेकिन अभी तक आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत नहीं हो पाई है। जिससे कड़ाके की ठण्ड में पीडित परिवार के लोगों को गुजर बसर करने में कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। बसपा कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द मुआवजा राशि पीडित परिवार को दिलाने की मांग की है। इस दौरान विधानसभा प्रभारी स्वरुप लाल, देशराज जाटव, सुगर लाल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

वाहन चालकों पर कार्रवाई कर &600 रूपए का वसूला जुर्माना



पटोंदा.

श्रीमहावीरजी क्षेत्र के पटोंदा गांव के आरओबी के पास पुलिस द्वारा अवैध वाहनों के खिलाफ नाकाबंदी कर कार्रवाई की गई। इस दौरान एमवी एक्ट व यातायत नियमों को उल्लंंघन करते पकडे वाहन चालकों से 3600 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया।

थानाधिकारी धर्म सिंह ने बताया कि पुलिस ने एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई कर 23 वाहन चालकों से 2500 रुपए का जुर्माना वसूला। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन कर बिना हेलमेट बाइक चल रहे लोगों ने 1100 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया। कार्रवाई दल में हैड कांस्टेबल प्रेम चन्द, बाईराम, सुरेश चौधरी, जितेंद्र, वीरेंद्र आदि शामिल थे।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें