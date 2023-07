कॉमर्स में मिलेगा सबको प्रवेश : कॉलेज में आज जारी होगी प्रथम वर्ष में प्रवेश की वरीयता सूची

Everyone will get admission in commerce: Colleges will release today the priority list for admission in first year

हिण्डौन में कला और जीव विज्ञान में सीटों से दुगने से ज्यादा आवेदन

हिण्डौनसिटी. कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से घोषित प्रवेश कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को राजकीय महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अंतिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। इसके लिए हिण्डौन में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजकीय कन्या महाविद्यालय व सूरौठ राजकीय महाविद्यालय में तैयारी पूरी कर ली गई है। आवेदन तिथित में दो बार बढ़ोतरी होने से कॉमर्स संकाय के अलावा अन्य संकायों में सीटों से दुगने आवेदन प्राप्त हुए हैं।