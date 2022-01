संविधान के प्रति निष्ठा की मिसाल: दफ्तर में लगा कर रखते संविधान के मुखपत्र की तस्वीर

Example of allegiance to the Constitution: Keeping the picture of the mouthpiece of the Constitution in the office

एसडीएम अनूपसिंह ने कक्ष में लगे हैं राष्ट्रीय प्रतीक

गणतंत्र दिवस पर विशेष

करौली Updated: January 26, 2022 12:13:01 am

हिण्डौनसिटी. हिण्डौन के उपखण्ड अधिकारी अनूप सिंह को संविधान से गहरा लगाव है। इस कारण वे अपने कार्यालय में संविधान के मुखपत्र की बड़ी तस्वीर लगाकर रखते हैं। खास बात यह है कि वे जहां भी पदस्थापित रहते हैं, वहां यह अहम तस्वीर कार्यालय कक्ष में उनकी कुर्सी के ठीक पीछे रहती है। भारतीय गणतंत्र के संविधान के प्रति एसडीएम की अनूठी निष्ठा की इलाके के लोगों में चर्चा है।

रूल ऑफ लॉ के लिए चर्चित एसडीएम अनूप सिंह ने बताया कि कोटपुतली में तहसीलदार के पद पर रहते वक्त

संविधान दिवस पर 26 नवम्बर 2019 को वहां के एक स्कूल के बच्चों ने संविधान के मुखपत्र की यह तस्वीर उन्हें भेंट की थी। तब से यह उनके साथ रहती है। उनके पदस्थापन के दौरान यह तस्वीर कोटपुतली तहसीलदार के अलावा जहाजपुर व नवलगढ़ एसडीएम के कार्यालयों में उनकी कुर्सी के पीछे टंगी रही। अनूप सिंह का कहना है कि कार्यालय कक्ष में संविधान के मुखपत्र की तस्वीर उन्हें संविधान पालना और जनहित कार्य करने की प्रेरणा देती है।

बीते साल संविधान दिवस के उपलक्ष्य में उनके निर्देशन में सात दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसमें स्कूल और कॉलेजों के सैंकडों छात्र-छात्राओं के अलावा शिक्षक-शिक्षिकाएं प्रतिभागी बने थे।

आत्म विश्वास का स्त्रोत अशोक स्तम्भ-

एसडीएम संविधान के साथ राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तम्भ में भी आस्था रखते है। यही कारण है कि उनकी टेबल पर प्रतीकात्मक अशोक स्तम्भ रखा रहता है। अनूप सिंह के अनुसार अहमदाबाद में साल 1995 में आयोजित एक समारोह में उन्हें राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तम्भ भेंट किया गया था। तब से वे इसे दफ्तर में रखते हैं।

आबूरोड, खंडार व कोटपुतली में तहसीलदार और जहाजपुर, नवलगढ के बाद अब हिण्डौन में उपखण्ड कार्यालय में शोभा बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ ही राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तम्भ भारतीयों के बीच गौरव और आदर का प्रतीक हैं। इनके समान के लिए देश के कई जांबाज बलिदान तक दे चुके हैं। अशोक स्तम्भ उनके लिए आत्म विश्वास का स्त्रोत बना हुआ है।

