मिसाल: दान की बेशकीमती भूमि, बेसहारा, विमंदितों को मिला भवन में आसरा

Example: Precious land of charity, helpless, destitute found shelter in the building

-तीन अनजाने नायकों ने हिण्डौन में ‘अपनाघर’ के लिए दान की थी एक करोड़ की जमीन



मकर संक्रांति पर विशेष...