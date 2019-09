रेलवे स्टेशन को आईएसओ का दर्जा लेने की कवायद

Exercise of railway station to get ISO status.Railway station and circulating area will be eco friendly. Independent survey team inspected Hindouncity railway station.Eight railway stations of Kota rail mandal selected in West Central Railway Zone, Jabalpur

-ईको फ्रेंडली बनेगा रेलवे स्टेशन और सर्कूलेटिंग एरिया. स्वतंत्र सर्वे टीम ने किया हिण्डौनसिटी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण. पश्चिम-मध्य रेलवे जोन जबलपुर में कोटा मण्डल के आठ रेलवे स्टेशन का किया चयन