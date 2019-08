हिण्डौन रेलवे स्टेशन को आईएसओ दर्जा दिलाने की कवायद शुरू

Exercise to get ISO status to Hindaun railway station started. Greenery will become eco friendly railway station.The independent survey team inspected the station. Railways selected eight railway stations of Kota division

हरियाली से ईको फ्रेंडली बनेगा रेलवे स्टेशन,स्वतंत्र सर्वे टीम ने किया स्टेशन का निरीक्षण,रेलवे ने कोटा मण्डल के आठ रेलवे स्टेशन का किया चयन